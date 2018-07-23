Температура воздуха в Токио стала рекордной за всю историю наблюдений

Аномальная жара, установившаяся в столице Японии , побила температурный рекорд. Так, воздух в Токио ппрогрелся в понедельник до 40 градусов по Цельсию. Это рекордно высокий показатель за все время метеонаблюдений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные метеорологического управления Японии, температура в столичной префектуре достигла 40,8 градусов по Цельсию.

В то же время в городе Кумагая столбик термометра поднялся до 41,1 градуса, что стало абсолютным рекордом температурп в Японии за весь период ведения статистики.

Между тем, в результате аномальной жары в Японии погибли уже десятки человек. Так, только за субботу в стране скончались 13 японцев. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, также в больницы с тепловыми ударами попали школьники.