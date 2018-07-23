Ещё
Температура воздуха в Токио стала рекордной за всю историю наблюдений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Температура воздуха в Токио стала рекордной за всю историю наблюдений 

Российская Газета 2 часа назад
Аномальная жара, установившаяся в столице Японии, побила температурный рекорд. Так, воздух в Токио ппрогрелся в понедельник до 40 градусов по Цельсию. Это рекордно высокий показатель за все время метеонаблюдений.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные метеорологического управления Японии, температура в столичной префектуре достигла 40,8 градусов по Цельсию.
В то же время в городе Кумагая столбик термометра поднялся до 41,1 градуса, что стало абсолютным рекордом температурп в Японии за весь период ведения статистики.
Между тем, в результате аномальной жары в Японии погибли уже десятки человек. Так, только за субботу в стране скончались 13 японцев. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, также в больницы с тепловыми ударами попали школьники.
Российская Газета: последние новости
Тайфун Son-Tinh унес жизни 19 человек во Вьетнаме В Шанхае эвакуировали около 200 тысяч человек из-за тайфуна При крушении вертолета в Таиланде погибли четыре человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам111
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН20
Недовольству россиян в соцсетях положат конец806
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение