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Еврейской автономной области и Хабаровскому краю угрожает паводок
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Еврейской автономной области и Хабаровскому краю угрожает паводок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Паводок, сформировавшийся на реке Амур в Амурской области, смещаясь по течению, может стать причиной подтопления дорог и сельхозполей в Еврейской АО и Хабаровском крае, а также дачных участков на островах под Хабаровском, сообщает Дальневосточное УГМС в понедельник.
По информации гидрологов, во второй декаде июля в Приамурье повсеместно шли дожди, местами очень сильные. На реках Приамурья отмечалась повышенная водность. Так, уровни воды на некоторых участках Верхнего Амура были выше нормы на 2-4 метра, на Среднем Амуре и на остальных реках на 0,3-2 метра. На реках ЕАО, Нижнем Амуре, на реках Хабаровского края — около нормы.
"На Амуре у города Благовещенска смещается гребень паводка, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем воды на 5-30 сантиметров. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от Благовещенска до села Елабуга Хабаровского края составит 25-47 сантиметров в сутки. В результате выпавших дождей и смещения паводка с верхнего течения на Амуре ожидается подъем уровня воды с подтоплением поймы на 1-3 метра. Возможно подтопление сенокосов, дорог, дачных участков, линий связи, расположенных в пойме реки", — говорится в сообщении.
По предварительным прогнозам, гребень паводка достигнет Хабаровска в начале августа. Максимальный уровень воды у города 1-3 августа может достигнуть 480-550 сантиметров при неблагоприятной отметке в 450 сантиметров и опасной в 600 сантиметров. У села Елабуга Хабаровского края 2-3 августа река может подняться до 480-520 сантиметров при неблагоприятной и опасной отметках 450 и 550. В Еврейской АО волну паводка ожидают уже в конце июля. Здесь к неблагоприятной отметке уровень реки приблизится в селах Нагибово и Ленинское.
Ранее сообщалось, что самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений был в 2013 году. Уровень Амура у Хабаровска тогда составил 808 сантиметров. От наводнения пострадали Амурская область, ЕАО и Хабаровский край.
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