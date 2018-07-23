Паводок разрушил два моста в Дагестане

Два пешеходных моста были разрушены паводком в дагестанском селе Камилух. В результате разгула стихии также были повреждены хозяйственные постройки и погиб скот.

«В период с 20.07.2018 г.

21.07.2018 г.

в результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Тляратинского района в с. Камилух произошло разрушение двух пешеходных мостов внутри сельского значения, также разрушен один сарай и погибло шесть голов крупно-рогатого скота. Жилые домостроения не пострадали», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Кроме того, по уточненным данным, из-за дождей произошел обвал на участке трассы районного значения «Тлярата-Камилух» с 27 по 42 километры. Движение по аварийному участку было восстановлено вечером воскресенья.