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Паводок разрушил два моста в Дагестане
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Паводок разрушил два моста в Дагестане 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Два пешеходных моста были разрушены паводком в дагестанском селе Камилух. В результате разгула стихии также были повреждены хозяйственные постройки и погиб скот.
«В период с  20.07.2018 г.
21.07.2018 г.
в результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Тляратинского района в с. Камилух произошло разрушение двух пешеходных мостов внутри сельского значения, также разрушен один сарай и погибло шесть голов крупно-рогатого скота. Жилые домостроения не пострадали», — сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Кроме того, по уточненным данным, из-за дождей произошел обвал на участке трассы районного значения «Тлярата-Камилух» с 27 по 42 километры. Движение по аварийному участку было восстановлено вечером воскресенья.
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