В квартире на набережной Дубровинского сгорел балкон

Сообщение о пожаре в доме №90 поступило в дежурную часть в субботу, 21 июля, в 23.49. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огонь повредил балкон.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты, по факту пожара проводится проверка.