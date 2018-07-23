Пожар в доме на набережной Дубровинского Орла произошёл в минувшие выходные, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре в доме №90 поступило в дежурную часть в субботу, 21 июля, в 23.49. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огонь повредил балкон.
Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты, по факту пожара проводится проверка.
Сообщение В квартире на набережной Дубровинского сгорел балкон появились сначала на РИА 57.