Ещё
В Хабаровском крае — ни недели без циклона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае — ни недели без циклона 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Погода с неустойчивым характером снова ждет жителей Хабаровского края. Солнце будет сменяться кратковременными дождями, переходящими в ливни.
— Очередной циклон к нам придет с запада, из Амурской области, он принесет непродолжительные ливни и небольшие дожди. По южной половине края сильные и местами очень сильные дожди пройдут 26 числа, а уже 27 июля циклон сместится на восток региона, — уточнили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном УГМС.
В целом ветер будет умеренный восточного направления. Температура ночью от +15-20 градусов, а днем от +25 °C до +32 °C. При дожде столик термометра покажет +20-25 °C.
В Хабаровск первая половина рабочей недели пройдет без существенны осадков — возможны лишь небольшие дожди. Сильный дождь прогнозируется на 26 число, температура воздуха в этот день от +18-20 °C ночью и +22-24 °C днем. В остальное время воздух прогреется до +27-29 °C, с порывами восточного ветра 7-10 м/с.
Уровень Амура на 23 июля составляет 227 см, температура воды 23 градуса. В течение двух суток ожидается подъем воды в реке до 80 см.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Гребень паводка на Амуре проходит Благовещенск Большая вода испортила выходные на севере Хабаровского края Интенсивные дожди уходят на север Хабаровского края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»558
Россия конфискует свои резервы в США53
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию24
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков45
В Самаре украли «пирамиду позора»19
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение