В Хабаровском крае — ни недели без циклона

Погода с неустойчивым характером снова ждет жителей Хабаровского края . Солнце будет сменяться кратковременными дождями, переходящими в ливни.

— Очередной циклон к нам придет с запада, из Амурской области , он принесет непродолжительные ливни и небольшие дожди. По южной половине края сильные и местами очень сильные дожди пройдут 26 числа, а уже 27 июля циклон сместится на восток региона, — уточнили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном УГМС.

В целом ветер будет умеренный восточного направления. Температура ночью от +15-20 градусов, а днем от +25 °C до +32 °C. При дожде столик термометра покажет +20-25 °C.

Хабаровск первая половина рабочей недели пройдет без существенны осадков — возможны лишь небольшие дожди. Сильный дождь прогнозируется на 26 число, температура воздуха в этот день от +18-20 °C ночью и +22-24 °C днем. В остальное время воздух прогреется до +27-29 °C, с порывами восточного ветра 7-10 м/с.

Уровень Амура на 23 июля составляет 227 см, температура воды 23 градуса. В течение двух суток ожидается подъем воды в реке до 80 см.