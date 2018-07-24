В Иркутской области действуют пожары на площади более 19 тыс. га

"По состоянию на утро 24 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 17 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 19 151 га", — говорится в сообщении.

В отношении этих пожаров региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) принято решение не тушить огонь. Право на принятие таких решений у регионов есть в том случае, когда очаги в отдаленных территориях не несут угрозу для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение выше, чем потенциальный вред.