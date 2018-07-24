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В Иркутской области действуют пожары на площади более 19 тыс. га
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В Иркутской области действуют пожары на площади более 19 тыс. га 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила на утро вторника 19 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"По состоянию на утро 24 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 17 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 19 151 га", — говорится в сообщении.
В отношении этих пожаров региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) принято решение не тушить огонь. Право на принятие таких решений у регионов есть в том случае, когда очаги в отдаленных территориях не несут угрозу для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение выше, чем потенциальный вред.
"За минувшие сутки на территории региона в зонах наземного и авиационного наблюдения ликвидированы все лесные пожары. Два из них в Чунском районе были обнаружены вчера на площади 27 га, из которых 17 га, покрытые лесом. Еще одно ликвидированное возгорание площадью 15 не лесных гектаров в Усть-Илимском районе с 22 июля находилось в локализованном состоянии", — уточнили в пресс-службе.
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