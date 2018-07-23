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Пожары в Красноярском крае и Якутии вызвали задымление в Иркутской области
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Пожары в Красноярском крае и Якутии вызвали задымление в Иркутской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Сильное задымление, которое наблюдали в течение нескольких последних дней жители ряда районов Иркутской области, вызвано лесными пожарами на территории Красноярского края и Якутии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.
"На территории Иркутской области лесные пожары зафиксированы только в Катангском районе, но по факту их распространение остановлено. Поэтому, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», дым в наш регион принесло ветром из Красноярского края и Якутии, что подтверждается данными, полученными с космоснимков", — приводят в пресс-службе слова регионального министра Сергея Шеверды.
Как уточняется, в отдаленном Катангском районе на севере региона на утро понедельника зафиксированы 16 очагов, возникших из-за гроз, общей площадью 16 636 га. Расхождение информации глава регионального министерства объяснил несовершенством системы мониторинга.
В воскресенье, 22 июля, в лесном фонде потушено два возгорания на общей площади 54 га, оба ликвидированных пожара действовали в Усть-Илимском районе. Там же в локализованном состоянии на текущие сутки перешел очаг площадью 15 га.
Информацию о концентрации вредных веществ в воздухе в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС оперативно не предоставили.
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