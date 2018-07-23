Синоптики прогнозируют приближающийся к Приморью тайфун 

На территории Приморского края, к середине недели, ожидается приход тайфуна «Ампил» из акватория Жёлтого моря.
"Тайфун вышел на побережье Китая и поднимается в северном направлении. Небольшая его часть заденет ось Приморского каря. Из-за этого несколько дней будут проливные дожди", — рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Новый циклон принесёт дождь, который обрушится на все районы края.
Во Владивостоке дождь ожидается в четверг и пятницу. Последующие дни недели сохранится тёплая погода без осадков.