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Синоптики прогнозируют приближающийся к Приморью тайфун
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Синоптики прогнозируют приближающийся к Приморью тайфун 

АиФ-Владивосток 30 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
На территории Приморского края, к середине недели, ожидается приход тайфуна «Ампил» из акватория Жёлтого моря.
"Тайфун вышел на побережье Китая и поднимается в северном направлении. Небольшая его часть заденет ось Приморского каря. Из-за этого несколько дней будут проливные дожди", — рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Новый циклон принесёт дождь, который обрушится на все районы края.
Во Владивостоке дождь ожидается в четверг и пятницу. Последующие дни недели сохранится тёплая погода без осадков.
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