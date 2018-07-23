Синоптики прогнозируют приближающийся к Приморью тайфун

На территории Приморского края , к середине недели, ожидается приход тайфуна «Ампил» из акватория Жёлтого моря.

"Тайфун вышел на побережье Китая и поднимается в северном направлении. Небольшая его часть заденет ось Приморского каря. Из-за этого несколько дней будут проливные дожди", — рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай

Новый циклон принесёт дождь, который обрушится на все районы края.