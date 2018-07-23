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Тайфун «Ампил» принесет мощные ливни в Приморье
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Тайфун «Ампил» принесет мощные ливни в Приморье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода.
Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск) 22 июля. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час. Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Свыше 40 тысяч судов в прибрежных районах вернулись в порты. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. В соцсетях появились фотографии из пострадавших районов, на которых видны подтопления, поваленные деревья и поврежденные ЛЭП.
"Тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь будет приподниматься строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками. Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием той самой высотной фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краёв, ускорит своё движение и пройдёт вдоль этой границы в сторону Сахалина ориентировочно в четверг-пятницу, 26-27 июля", — сообщил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
По его данным, 26-27 июля в Приморье ожидаются сильные ливни.
"Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края … Учитывая, что предшествующие дожди существенно увеличили водность рек, их уровни могут достигнуть опасных отметок с выходом из берегов", — отметил синоптик.
Кубай добавил, что есть угроза Красноармейскому и Дальнереченскому районам края.
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