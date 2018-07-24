Военные экологи очистят от металлолома остров Большой Шантар

ТАСС , 24 июля. Экологи Восточного военного округа (ВВО) соберут металлолом и спрессуют пустые металлические бочки общим весом 55 тонн на острове Большой Шантар в Охотском море. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Восточном военном округе сводное экологическое подразделение отправлено на остров Большой Шантар для продолжения работ по уборке территории от крупного металлического мусора. В текущем году будут выполнены работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом 55 тонн", — сообщил Гордеев.

Он добавил, что людей и оборудование на остров доставляют вертолеты Ми-26 и Ми-8 соединения армейской авиации ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае . Работы на Большом Шантаре будут продолжаться до конца сентября. Вывоз подготовленного металлолома запланирован на 2019 год Шантарские острова — архипелаг общей площадью 2,5 тыс. квадратных километров у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Сейчас здесь никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки советских времен, скопилось много металлолома, оставленного военными и гражданскими организациями. В 2016 году была организована рабочая экспедиция на Шантарские острова, на самом большом нашли около 2 тыс. металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации.