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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от побережья тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксированы в воскресенье в 21.21 по времени UTC (00.21 мск понедельника) в 77 км к северо-западу от города Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,8 км.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского «Огненного кольца» — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в «Огненном кольце» происходят 90% всех землетрясений на Земле.
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