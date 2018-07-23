У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

Толчки зафиксированы в воскресенье в 21.21 по времени UTC (00.21 мск понедельника) в 77 км к северо-западу от города Исангел . Очаг землетрясения залегал на глубине 99,8 км.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского «Огненного кольца» — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.