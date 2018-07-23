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Globo: в Бразилии в авиакатастрофе погиб депутат региональной законодательной ассамблеи
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Globo: в Бразилии в авиакатастрофе погиб депутат региональной законодательной ассамблеи 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательной ассамблеи штата Парана Бернарду Рибас Карли погиб в воскресенье при крушении небольшого самолета. Об этом сообщил телеканал Globo.
По его данным, на борту воздушного судна, помимо политика, находились два пилота. Они также погибли. Инцидент произошел в муниципалитете Паула Фрейтас на юге штата Парана, который в свою очередь расположен на юге Бразилии. Начато расследование.
32-летний Рибас Карли представлял в парламенте штата Парана правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии. В связи с его гибелью в регионе объявлен трехдневный траур.
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