В Китае обновлено «желтое» предупреждение о ливневых штормах

Пекин, 22 июля / Синьхуа / — Китайская государственная метеостанция сегодня вечером обновила «желтое» предупреждение о ливневых штормах.

В период между вечером воскресенья и вечером понедельника в Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также провинциях Гуандун, Хайнань, Цзянсу и Шаньдун пройдут сильные дожди, говорится в заявлении Центральной метеорологической станции КНР

Одновременно ливневые штормы ударят по провинциям Ганьсу, Цинхай и Сычуань, а также автономному району Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйскому автономному району.

На некоторых территориях провинций Хайнань, Цзянсу и Шаньдун, а также Гуанси-Чжуанского автономного района интенсивность осадков составит 240 мм в час, сообщила метеостанция.