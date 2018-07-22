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В Китае обновлено «желтое» предупреждение о ливневых штормах
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В Китае обновлено «желтое» предупреждение о ливневых штормах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 июля /Синьхуа/ — Китайская государственная метеостанция сегодня вечером обновила «желтое» предупреждение о ливневых штормах.
В период между вечером воскресенья и вечером понедельника в Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также провинциях Гуандун, Хайнань, Цзянсу и Шаньдун пройдут сильные дожди, говорится в заявлении Центральной метеорологической станции КНР.
Одновременно ливневые штормы ударят по провинциям Ганьсу, Цинхай и Сычуань, а также автономному району Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйскому автономному району.
На некоторых территориях провинций Хайнань, Цзянсу и Шаньдун, а также Гуанси-Чжуанского автономного района интенсивность осадков составит 240 мм в час, сообщила метеостанция.
Десятый в этом году тайфун «Ампил» сегодня в полдень достиг побережья в районе Шанхая. В 17:00 «глаз» тайфуна находился на территории прибрежного уезда Жудун провинции Цзянсу. Ожидается, что «Ампил» достигнет провинции Шаньдун /Восточный Китай/ завтра около полудня, после чего переместится дальше на север, сообщила ранее Центральная метеорологическая станция. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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