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Во Владикавказе произошел пожар на рынке «Фарн»
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Во Владикавказе произошел пожар на рынке «Фарн» 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik. Во Владикавказе произошло возгорание на рынке «Фарн» общей площадью 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии. По данным спасателей, пожар начался в комнате охраны торговой точки накануне вечером, 22 июля.
"По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что в городе Владикавказ, улица Зангиева 1, рынок «Фарн», горела комната охраны и кровля павильона на площади 300 квадратных метра", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС также отметили, что в результате пожара пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались 52 человек личного состава и 13 единицы техники.
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