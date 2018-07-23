Во Владикавказе произошел пожар на рынке «Фарн»

ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik . Во Владикавказе произошло возгорание на рынке «Фарн» общей площадью 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии . По данным спасателей, пожар начался в комнате охраны торговой точки накануне вечером, 22 июля.

"По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что в городе Владикавказ, улица Зангиева 1, рынок «Фарн», горела комната охраны и кровля павильона на площади 300 квадратных метра", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также отметили, что в результате пожара пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались 52 человек личного состава и 13 единицы техники.