Краснодарские автодороги частично подтоплены после дождя

Со ссылкой на Краснодарский гидрометцентр главк МЧС сообщает, что с 16.05 мск до 16.40 мск воскресенья в городе выпало 30 миллиметров осадков. «Произошли частичные подтопления участков автодорог Краснодара вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации. На откачку воды направлены подразделения федеральных и муниципальных экстренных служб», — говорится в сообщении.

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