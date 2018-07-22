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Краснодарские автодороги частично подтоплены после дождя
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Краснодарские автодороги частично подтоплены после дождя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. После сильного дождя в воскресенье в Краснодаре ливневая канализация не справилась с нагрузкой, в ряде мест города ликвидируются подтопления, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Со ссылкой на Краснодарский гидрометцентр главк МЧС сообщает, что с 16.05 мск до 16.40 мск воскресенья в городе выпало 30 миллиметров осадков. «Произошли частичные подтопления участков автодорог Краснодара вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации. На откачку воды направлены подразделения федеральных и муниципальных экстренных служб», — говорится в сообщении.
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