Видеокадры последствий в афганской провинции Кундуз 

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Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 20 человек

Около аэропорта Кабула произошёл взрыв сразу после прибытия вице-президента Афганистана

В Шанхае эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за приближения тайфуна «Ампил»