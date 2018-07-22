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Видеокадры последствий в афганской провинции Кундуз
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Видеокадры последствий в афганской провинции Кундуз 

RT на русском 1 час назад
В Афганистане в результате авиаудара по позициям террористов погибли мирные жители. Местные власти заявили, что никто не предупреждал население о предстоящей атаке. Сообщается, что среди жертв есть женщины и дети.
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