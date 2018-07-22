Около аэропорта Кабула произошёл взрыв сразу после прибытия вице-президента Афганистана 

В Кабуле вблизи аэропорта произошёл взрыв сразу после прибытия в страну вице-президента Абдул-Рашида Дустума.
Об этом сообщает Tolo News.
Отмечается, что террорист-смертник привёл взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт.
По данным МВД, по меньшей мере 10 человек погибли и пострадали в результате произошедшего.
15 июля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Кабуле.
10 июля по меньшей мере десять человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.