Около аэропорта Кабула произошёл взрыв сразу после прибытия вице-президента Афганистана

Об этом сообщает Tolo News.

Отмечается, что террорист-смертник привёл взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт.

По данным МВД , по меньшей мере 10 человек погибли и пострадали в результате произошедшего.

15 июля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Кабуле.