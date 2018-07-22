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Сильные порывы ветра сохранятся в Оренбуржье до вторника
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Сильные порывы ветра сохранятся в Оренбуржье до вторника 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Завтра, 23 июля, в Оренбургской области местами ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с, предупреждают в региональном управлении МЧС.
На смену знойной жаре в Оренбуржье пришел ураган. Сегодня, 22 июля, стихия бушевала в Орске. В понедельник по области неблагоприятная погода сохранится, температура воздуха не превысит +27 °C. К среде столбик термометра поднимется до +31 °C, а ветер ослабнет.
К концу недели температура воздуха будет только повышаться: в субботу она составит максимум +33 °C. Порывы ветра стихнут до 2-7 м/с.
Неделя обещает быть солнечной, без дождей и грозы.
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