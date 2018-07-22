Ещё
В результате урагана в Орске на ребенка упало дерево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате урагана в Орске на ребенка упало дерево 

ProOren 56 минут назад
Фото: ProOren
В Орске продолжает свирепствовать стихия. Местные жители в соцсетях сообщают о последствиях бушующего урагана.
Сегодня, 22 июля, из-за сильного ветра на 13-летнюю девочку упало дерево, пишет Orsk.ru. Подростка госпитализировали в медучреждение. Информации о состоянии ребенка пока нет. Также сообщается, что упавшее дерево сильно повредило линии электропередач.
Еще одно дерево рухнуло на проезжающий авто в районе школы №6. От стихии в Орске пострадал почти каждый двор.
Тем временем в областном управлении МЧС предупреждают, что сильный ветер в Оренбуржье ожидается и завтра. Его порывы местами достигнут 15-20 м/с.
ProOren: последние новости
В Оренбурге в Южном ночью горел автомобиль На улице Ленина в Бузулуке сгорела квартира В Кувандыке при пожаре пострадал человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене358
Греция меняет тон в отношении России185
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер19
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта103
Эрдогана задержали на Красной площади26
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение