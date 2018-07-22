В результате урагана в Орске на ребенка упало дерево

Орске продолжает свирепствовать стихия. Местные жители в соцсетях сообщают о последствиях бушующего урагана.

Сегодня, 22 июля, из-за сильного ветра на 13-летнюю девочку упало дерево, пишет Orsk.ru. Подростка госпитализировали в медучреждение. Информации о состоянии ребенка пока нет. Также сообщается, что упавшее дерево сильно повредило линии электропередач.

Еще одно дерево рухнуло на проезжающий авто в районе школы №6. От стихии в Орске пострадал почти каждый двор.