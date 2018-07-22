Под ударом стихии: на Дальнем Востоке под воду уходят целые города 

В Амурской области в нескольких населенных пунктах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Вода в города Амурской области прибывает так стремительно, что люди не узнают улиц, по которым ходили всего несколько часов назад. Из-за резкого подъема «Амура» под угрозой оказалось строительство моста в Китай. Участок будущего моста дружбы — который свяжет Благовещенск и китайским городом Хэйхе. Под воду уходят временные пролеты переправы, котлован опор, кран — строители по попросту не успевают эвакуировать технику. Река поднимается слишком стремительно.
В зоне паводка — почти сотня населенных пунктов. Сложнее всего ситуация в Зейском районе. Воды — по пояс. Кто может спасает урожай. В ловушке, отрезанными от внешнего мира, оказались туристы местной базы отдыха. Спасателям пришлось эвакуировать их на лодках. Циклон — с проливными дождями и шквалистым ветром накрыл регион в пятницу. На помощь жителям из соседних регионов брошены дополнительные силы спасателей. По прогнозам, спад воды начнется лишь завтра. Похожий на приамурский пейзаж — сейчас и на юге страны. Тропический ливень обрушился на Ростовскую область и Краснодарский край. За полтора часа центр Новороссийска, например, полностью скрылся под водой. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшие на улицах автомобили.
А в Новочеркасске привокзальную площадь теперь больше напоминает речной вокзал. Досталось от непогоды и Самарской области. Повышенный уровень опасности спасатели ввели в Тульской области. В регионе — уже прошел сильный ливень. Ожидается усиление порывов ветра.