В Цюнчжоуском проливе приостановлено судоходство в связи с приближением тропического циклона

Хайкоу, 22 июля / Синьхуа / — В связи с приближением тропического циклона в субботу в Цюнчжоуском проливе, отделяющем остров Хайнань от материковой части Китая , полностью приостановлено судоходство.

По информации местной метеослужбы, в воскресенье и понедельник на острове и в прибрежной акватории ожидается штормовая погода.

В 8:00 воскресенья тропический циклон находился в 100 км к северо-западу от города Дунфан провинции Хайнань. Максимальная скорость ветра вблизи его центра в тот момент достигала 15 метров в секунду.

Синоптики полагают, что тропический циклон будет перемещаться к востоку со скоростью 10 км в час и обрушится на полосу суши между городами Дунфан и Даньчжоу в воскресенье вечером или ночью.

В связи с этим, в ближайшие два дня количество осадков в ряде районов на западе острова достигнет 200-300 мм.

Как сообщили информагентству Синьхуа в местной администрации, по состоянию на 10:30 воскресенья более 23 тыс. рыболовецких судов вернулись в гавань. Свыше 68 тыс. рыбаков были перемещены в безопасные места.

Кроме того, в 20:00 субботы было приостановлено паромное сообщение через Цюнчжоуский пролив. В результате чего в портах Хайкоу скопились сотни грузовиков. -0-