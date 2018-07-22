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В Цюнчжоуском проливе приостановлено судоходство в связи с приближением тропического циклона
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В Цюнчжоуском проливе приостановлено судоходство в связи с приближением тропического циклона 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 22 июля /Синьхуа/ — В связи с приближением тропического циклона в субботу в Цюнчжоуском проливе, отделяющем остров Хайнань от материковой части Китая, полностью приостановлено судоходство.
По информации местной метеослужбы, в воскресенье и понедельник на острове и в прибрежной акватории ожидается штормовая погода.
В 8:00 воскресенья тропический циклон находился в 100 км к северо-западу от города Дунфан провинции Хайнань. Максимальная скорость ветра вблизи его центра в тот момент достигала 15 метров в секунду.
Синоптики полагают, что тропический циклон будет перемещаться к востоку со скоростью 10 км в час и обрушится на полосу суши между городами Дунфан и Даньчжоу в воскресенье вечером или ночью.
В связи с этим, в ближайшие два дня количество осадков в ряде районов на западе острова достигнет 200-300 мм.
Как сообщили информагентству Синьхуа в местной администрации, по состоянию на 10:30 воскресенья более 23 тыс. рыболовецких судов вернулись в гавань. Свыше 68 тыс. рыбаков были перемещены в безопасные места.
Кроме того, в 20:00 субботы было приостановлено паромное сообщение через Цюнчжоуский пролив. В результате чего в портах Хайкоу скопились сотни грузовиков. -0-
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