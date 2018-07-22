МЧС выяснило причины появления дымки в Томске

Томской области нет действующих очагов лесных пожаров. Об этом заявили в региональном управлении МЧС . Как сообщает РИА Томск со ссылкой на специалистов управления, дым в областной центр приносит ветер.

«Лесные пожары в соседних регионах стали причиной дымки в городе. Она появилась еще в начале этой недели, но не так сильно была заметна, и слабо ощущался запах гари. В наших лесах пожаров нет», — рассказал представитель МЧС.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что загрязнение воздуха не превышает предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ, сажи и диоксида азота.