МЧС выяснило причины появления дымки в Томске 

В Томской области нет действующих очагов лесных пожаров. Об этом заявили в региональном управлении МЧС. Как сообщает РИА Томск со ссылкой на специалистов управления, дым в областной центр приносит ветер.
«Лесные пожары в соседних регионах стали причиной дымки в городе. Она появилась еще в начале этой недели, но не так сильно была заметна, и слабо ощущался запах гари. В наших лесах пожаров нет», — рассказал представитель МЧС.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что загрязнение воздуха не превышает предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ, сажи и диоксида азота.
Фото: РИА Новости