Ещё
МЧС выяснило причины появления дымки в Томске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС выяснило причины появления дымки в Томске 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Томской области нет действующих очагов лесных пожаров. Об этом заявили в региональном управлении МЧС. Как сообщает РИА Томск со ссылкой на специалистов управления, дым в областной центр приносит ветер.
«Лесные пожары в соседних регионах стали причиной дымки в городе. Она появилась еще в начале этой недели, но не так сильно была заметна, и слабо ощущался запах гари. В наших лесах пожаров нет», — рассказал представитель МЧС.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что загрязнение воздуха не превышает предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ, сажи и диоксида азота.
Фото: РИА Новости
sibnovosti.ru: последние новости
Красноярский край запросил поддержку для тушения лесных пожаров Видео: два населенных пункта могут быть затоплены в Забайкалье На Красноярском море с яхты спасли 11 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене116
Греция меняет тон в отношении России160
Стриж вернула ребенка в детский дом37
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат386
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение