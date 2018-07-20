Ещё
В Амурской области после дождей случился потоп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Амурской области после дождей случился потоп 

Авторадио 20 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сразу в трех районах Амурской области объявили о чрезвычайной ситуации. Проливные дожди накрыли десятки поселков. Вода поднялась за считаные часы, подтоплены подвалы домов, дачные участки и поля. Дороги превратились в реки, передвигаться можно только на лодках. В Мазановском районе под напором хлынувшей воды рухнула часть моста, а вместе с ним и автомобиль с людьми. К счастью, никто не пострадал. Как только вода спадет, дома обследуют и решат вопрос о выплате компенсаций. Подтоплены 5 населенных пунктов, в некоторых — вода по пояс. Спасатели подготовили места временного размещения, но пока жители покидать дома отказываются. На вертолете пришлось эвакуировать туристическую группу — 20 человек, большинство из которых — дети. Они застряли в горах во время похода — в реке поднялась вода и отрезала им обратный путь.
Тем временем, в Забайкалье большая вода спадает. Количество подтопленных домов уменьшилось в 17 раз. В воде остаются 45 домов, в которых проживают 150 человек. Спасатели откачивают воды с придомовых территорий, просушивают здания, собирают обломки. В целом, с начала восстановительных работ помощь получили 4 тысячи человек. Дожди в Забайкалье идут с 8 июля. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Сегодня-завтра вновь ожидаются сильные ливни.
Авторадио: последние новости
На Краснодар и Ставрополье обрушились тропические ливни В Петербурге автобус вспыхнул вместе с пассажирами Более 20 населенных пунктов остаются в зоне подтопления в Забайкалье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию11
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей8
Россия конфискует свои резервы в США53
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом21
Видео
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение