В Амурской области после дождей случился потоп

Сразу в трех районах Амурской области объявили о чрезвычайной ситуации. Проливные дожди накрыли десятки поселков. Вода поднялась за считаные часы, подтоплены подвалы домов, дачные участки и поля. Дороги превратились в реки, передвигаться можно только на лодках. В Мазановском районе под напором хлынувшей воды рухнула часть моста, а вместе с ним и автомобиль с людьми. К счастью, никто не пострадал. Как только вода спадет, дома обследуют и решат вопрос о выплате компенсаций. Подтоплены 5 населенных пунктов, в некоторых — вода по пояс. Спасатели подготовили места временного размещения, но пока жители покидать дома отказываются. На вертолете пришлось эвакуировать туристическую группу — 20 человек, большинство из которых — дети. Они застряли в горах во время похода — в реке поднялась вода и отрезала им обратный путь.

Тем временем, в Забайкалье большая вода спадает. Количество подтопленных домов уменьшилось в 17 раз. В воде остаются 45 домов, в которых проживают 150 человек. Спасатели откачивают воды с придомовых территорий, просушивают здания, собирают обломки. В целом, с начала восстановительных работ помощь получили 4 тысячи человек. Дожди в Забайкалье идут с 8 июля. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Сегодня-завтра вновь ожидаются сильные ливни.