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В Ялте на пожаре в жилом доме спасли пенсионерку
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В Ялте на пожаре в жилом доме спасли пенсионерку 

РИА Новости Крым 25 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Ялте спасатели накануне спасли на пожаре в жилом доме по улице Свердлова пожилую женщину. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
В службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома.
"По прибытии крымские спасатели приступили к тушению огня, который быстро распространился и частично перекинулся на соседнюю квартиру. Одновременно с этим огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку горящих помещений, в результате которой обнаружили на пожаре пострадавшую женщину 1941 года рождения. Крымские спасатели эвакуировали ее и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.
Силами подразделений МЧС пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 150 кв м. Огнем частично уничтожены кровля дома, повреждены потолки в двух квартирах. Причины пожара будут установлены экспертами.
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