В Ялте на пожаре в жилом доме спасли пенсионерку

В службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома.

"По прибытии крымские спасатели приступили к тушению огня, который быстро распространился и частично перекинулся на соседнюю квартиру. Одновременно с этим огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку горящих помещений, в результате которой обнаружили на пожаре пострадавшую женщину 1941 года рождения. Крымские спасатели эвакуировали ее и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.

Силами подразделений МЧС пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 150 кв м. Огнем частично уничтожены кровля дома, повреждены потолки в двух квартирах. Причины пожара будут установлены экспертами.