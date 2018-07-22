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Что происходит на самом загадочном острове в мире
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Что происходит на самом загадочном острове в мире 

Trendymen 19 минут назад
Фото: Trendymen
Самый загадочный в мире остров до сих пор не может посетить ни один человек. Более того, даже акватория вокруг него закрыта на целых 5 километров: здесь происходит то, о чем не знают даже ученые.
Мы говорим о Северном Сентинельском острове. Вообще-то, он не так уж далек от цивилизации — всего за 50 километров от острова лежит вполне современный и оживленный город на другом острове Андаманского архипелага.
Но вот на самом Северном Сентинельском острове никогда не было цивилизации. 72 квадратных километра занимает одно-единственное племя, и, возможно, это самая необъяснимая цивилизация на Земле. Сентинельцы не знают огня, живут дикарями как и тысячи лет назад и встречают копьями всех, кто осмелится появиться поблизости:
Ученые не оставляют попыток приблизиться к племени, но пока все их попытки тщетны.
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