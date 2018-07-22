Несколько человек пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома в Гурьевском проезде в столице, в результате возгорания пострадали несколько человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве

В воскресенье в 00:28 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Гурьевский проезд, дом 11, корпус 1.

«Происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 17 этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарных в 00:57 пожар в квартире был ликвидирован.