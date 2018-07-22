В Амурской области из-за паводка упал строительный кран 

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На строительной площадке моста через Амур затонули четыре пролета временного рабочего моста. Вместе с ними под воду ушел строительный кран, сообщает «Амурская служба новостей».
В амурском правительстве отметили, что из-за паводка уровень воды поднялся выше критической отметки.
Рабочих заранее эвакуировали со стройплощадки, пострадавших нет.
Восстановление разрушенных конструкций и остальные работы продолжатся после снижения уровня воды.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Амурской области введен режим ЧС. В пресс-службе правительства Приамурья заявили, что паводок «проходит достаточно предсказуемо», но сохраняется угроза из-за обильных осадков.