Три района Алтайского края пострадали от сильного урагана

Последствия непогоды устраняют в трех районах Алтайского края . 23 июля ураган обрушился на села в Тогульском, Целинном и Солтонском районах. Пострадали семь населенных пунктов.

В поселке убирают поваленные деревья, из-за сильного ветра произошло несколько порывов линий электропередач. Электроснабжение удалось восстановить утром 24 июля. В настоящее время ведутся мероприятия по оценке ущерба.

В восстановительных работах принимали участие 80 человек, 19 единиц техники.