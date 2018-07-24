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Три района Алтайского края пострадали от сильного урагана
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Три района Алтайского края пострадали от сильного урагана 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Последствия непогоды устраняют в трех районах Алтайского края. 23 июля ураган обрушился на села в Тогульском, Целинном и Солтонском районах. Пострадали семь населенных пунктов.
В поселке убирают поваленные деревья, из-за сильного ветра произошло несколько порывов линий электропередач. Электроснабжение удалось восстановить утром 24 июля. В настоящее время ведутся мероприятия по оценке ущерба.
Как сообщает ГУ МЧС России пострадавших нет.
В восстановительных работах принимали участие 80 человек, 19 единиц техники.
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