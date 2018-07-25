Ещё
Власти Читы: Минувшую ночь нельзя назвать спокойной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Читы: Минувшую ночь нельзя назвать спокойной 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Минувшей ночью в реках Читы Забайкальского края продолжилось повышение уровня воды. По данным администрации краевого центра, река Ингода за ночь поднялась на 25 см, ее уровень составил 350 см. По расчетам, в ближайшее время уровень реки повысится еще на 20-25 см. Река Чита за минувшие сутки приросла на 51 см, утром в среду ее уровень составил 283 см. Однако ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды в реке понизится на 15 см.
— Минувшую ночь нельзя назвать спокойной, — добавили в администрации.
Власти Читы подготовили 10 «Газелей» для возможной эвакуации жителей города из зон затопления. Напомним, по данным регионального ГУ МЧС, всего за период прохождения паводка в 60 населенных пунктах на территории 15 муниципальных образований края было подтоплено 839 жилых домов, в которых проживает 6 тыс. 361 человек. Предварительный ущерб от стихийного бедствия оценивается более чем в миллиард рублей.
Фото: vk.com/novosti__chita
sibnovosti.ru: последние новости
Жителям Забайкалья запретили купаться в реках из-за сильного загрязнения Дороги и мосты в Туве повреждены из-за сильных ливней В Красноярском крае добровольцы помогают сотрудникам МЧС тушить пожары
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России127
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа38
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас59
Россиян замучили мнимыми похоронами12
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение