Власти Читы: Минувшую ночь нельзя назвать спокойной 

Минувшей ночью в реках Читы Забайкальского края продолжилось повышение уровня воды. По данным администрации краевого центра, река Ингода за ночь поднялась на 25 см, ее уровень составил 350 см. По расчетам, в ближайшее время уровень реки повысится еще на 20-25 см. Река Чита за минувшие сутки приросла на 51 см, утром в среду ее уровень составил 283 см. Однако ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды в реке понизится на 15 см.
— Минувшую ночь нельзя назвать спокойной, — добавили в администрации.
Власти Читы подготовили 10 «Газелей» для возможной эвакуации жителей города из зон затопления. Напомним, по данным регионального ГУ МЧС, всего за период прохождения паводка в 60 населенных пунктах на территории 15 муниципальных образований края было подтоплено 839 жилых домов, в которых проживает 6 тыс. 361 человек. Предварительный ущерб от стихийного бедствия оценивается более чем в миллиард рублей.
Фото: vk.com/novosti__chita