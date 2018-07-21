Ещё
На выходных на Кубани и в Адыгее ожидаются дожди, грозы, град
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На выходных на Кубани и в Адыгее ожидаются дожди, грозы, град
За рулем Кубань
1 час назад
Комментарии
Фото:
За рулем Кубань
В ближайшие часы на часть территории
Краснодарского края
и
республики Адыгея
вновь обрушатся дожди.
Также ожидаются грозы, усиление ветра до 25 м/секунду, местами возможен град. На Черноморском побережье могут наблюдаться смерчи.
Читать ещё •••
За рулем Кубань: последние новости
Новороссийск затопило после залпового дождя. Видео
В Краснодаре затопило трамвайные пути. Видео
В Туапсинском районе на месте поврежденного стихией моста сделают временную автомобильную переправу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
203
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
145
Фото кабинета Медведева удивило россиян
399
На Украине испугались окончательного развала
202
Умершему Задорнову припомнили измены жене
7
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина
В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика
В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире
Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика
В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество
Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие
В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение