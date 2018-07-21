На выходных на Кубани и в Адыгее ожидаются дожди, грозы, град

В ближайшие часы на часть территории Краснодарского края республики Адыгея вновь обрушатся дожди. Также ожидаются грозы, усиление ветра до 25 м/секунду, местами возможен град. На Черноморском побережье могут наблюдаться смерчи.