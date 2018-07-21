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На выходных на Кубани и в Адыгее ожидаются дожди, грозы, град
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На выходных на Кубани и в Адыгее ожидаются дожди, грозы, град 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В ближайшие часы на часть территории Краснодарского края и республики Адыгея вновь обрушатся дожди.
Также ожидаются грозы, усиление ветра до 25 м/секунду, местами возможен град. На Черноморском побережье могут наблюдаться смерчи.
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