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Площадь природных пожаров в ЯНАО увеличилась за сутки более чем в десять раз
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Площадь природных пожаров в ЯНАО увеличилась за сутки более чем в десять раз 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 июля. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки увеличилась с 11,5 га до 121,7 га из-за гроз, сообщило в субботу главное управление МЧС по региону.
В пятницу в округе действовало два лесных пожара: первый площадью 9 га, второй — 2,5 га.
По информации МЧС, в субботу зафиксировано пять лесных пожаров, горят леса на территории Красноселькупского, Тазовского и Приуральского районов. Площадь самого большого более 139 га. Причиной возгораний являются грозы. В тушении задействованы около 90 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.
В июле прошлого года в округе, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний — грозы. Тогда на территории региона тогда выгорело более 170 тыс. гектаров.
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