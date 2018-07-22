На Ямале зафиксировали десять природных пожаров на площади более 253 га 

ТАСС, 22 июля. Десять природных пожаров на площади более 250 га действуют на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в воскресенье в ГУ МЧС России по региону.
"По состоянию на 22 июля на территории ЯНАО действуют десять природных пожаров", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, общая площадь пожаров — 253,5 га, леса горят в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском районах Арктического региона, причина возгораний — грозы. В тушении задействованы более 160 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в пятницу в округе действовали два лесных пожара: первый — площадью 9 га, второй — 2,5 га, в субботу площадь природных пожаров за сутки увеличилась с 11,5 га до 121,7 га.
В июле прошлого года в округе, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний — грозы. Тогда на территории региона выгорело более 170 тыс. га.