На Ямале зафиксировали десять природных пожаров на площади более 253 га

ТАСС , 22 июля. Десять природных пожаров на площади более 250 га действуют на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в воскресенье в ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 22 июля на территории ЯНАО действуют десять природных пожаров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая площадь пожаров — 253,5 га, леса горят в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском районах Арктического региона, причина возгораний — грозы. В тушении задействованы более 160 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС

Ранее сообщалось, что в пятницу в округе действовали два лесных пожара: первый — площадью 9 га, второй — 2,5 га, в субботу площадь природных пожаров за сутки увеличилась с 11,5 га до 121,7 га.