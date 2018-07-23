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Гребень паводка на Амуре проходит Благовещенск
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Гребень паводка на Амуре проходит Благовещенск 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Гребень паводковой воды на Амуре сейчас проходит мимо Благовещенска Амурской области. К утру 23 июля река в районе Благовещенска достигала отметки 666 см, поднявшись за сутки на 28 см. По прогнозу специалистов, вода продолжит прибывать по 20-30 сантиметров в сутки. Неблагоприятным явлением считается уровень воды в 700 см, а опасным — 800.
По прогнозу амурских синоптиков, сегодня, 23 июля, сохраняется вероятность сильных осадков на севере и северо-востоке области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на  «Амурскую правду».
Вчера в Благовещенске на строительстве моста через Амур обрушились четыре пролета временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном. Люди были заранее эвакуированы. Заранее были вывезены и стройматериалы. Убрать кран не представилось возможным из-за резкого подъёма воды.
После снижения уровня воды будут разработаны мероприятия по восстановлению разрушенных конструкций и продолжена работа по сооружению моста.
Напомним, как ранее сообщало агентство, к концу июля у Хабаровска ожидают рост уровня Амура до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр–полтора. Однако повторения аномального наводнения 2013 года не прогнозируется.
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