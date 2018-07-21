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Жертвами тайфуна «Шонтинь» во Вьетнаме стали 8 человек
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Жертвами тайфуна «Шонтинь» во Вьетнаме стали 8 человек 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Ханой, 21 июля /Синьхуа/ — Ливни и наводнения в центральных и северных районах Вьетнама, вызванные тайфуном «Шонтинь» /Son-Tinh/, привели к гибели по меньшей мере 8 человек, еще 20 пропали без вести. Об этом сообщил в пятницу Центральный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийный бедствий страны.
Согласно поступившей информации, дожди и наводнения также разрушили большое количество домов, повредили дороги и поля. В северной провинции Йенбай, в наибольшей степени пострадавшей от тайфуна, погибли 6 человек, 18 числятся пропавшими без вести, более 600 домов повреждены. Наводнения и оползни нарушили движение транспорта на многих участках дорог.
Тайфун «Шонтинь», быстро ослабевший до тропического циклона после выхода на сушу 18 июля, принес проливные дожди и привел к повышению уровня воды в реках и озерах. По данным метеорологов, сильные дожди могут идти в ряде районов еще несколько дней, вероятны новые наводнения и оползни. —0—
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