Жертвами тайфуна «Шонтинь» во Вьетнаме стали 8 человек

Ханой , 21 июля / Синьхуа / — Ливни и наводнения в центральных и северных районах Вьетнама , вызванные тайфуном «Шонтинь» /Son-Tinh/, привели к гибели по меньшей мере 8 человек, еще 20 пропали без вести. Об этом сообщил в пятницу Центральный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийный бедствий страны.

Согласно поступившей информации, дожди и наводнения также разрушили большое количество домов, повредили дороги и поля. В северной провинции Йенбай , в наибольшей степени пострадавшей от тайфуна, погибли 6 человек, 18 числятся пропавшими без вести, более 600 домов повреждены. Наводнения и оползни нарушили движение транспорта на многих участках дорог.

Тайфун «Шонтинь», быстро ослабевший до тропического циклона после выхода на сушу 18 июля, принес проливные дожди и привел к повышению уровня воды в реках и озерах. По данным метеорологов, сильные дожди могут идти в ряде районов еще несколько дней, вероятны новые наводнения и оползни. —0—