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Всего за полтора часа в Новороссийске выпала месячная норма осадков
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Всего за полтора часа в Новороссийске выпала месячная норма осадков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продлятся до понедельника, 23 июля, передает «НьюИнформ».
В городе Новороссийск Краснодарского края за полтора часа выпала месячная норма осадков. Об этом говорится в заявлении администрации.
По словам Игоря Васильева, руководителя управления по ЧС Новороссийска, за 1 час и 20 минут на улицы города выпало большое количество воды, объем которой сопоставим с уровнем месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что проливные дожди в регионе продлятся до 23 июля.
Такое количество воды привело к тому, что центральная часть города была частично затоплена. В результате движение транспорта оказалось практически парализовано. Спасатели эвакуировали порядка 10 легковых автомобилей, информации о пострадавших не поступало.
К настоящему моменту, отмечается в заявлении, большая часть воды сошла. Сейчас специалисты производят оценку ущерба.
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