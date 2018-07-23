Всего за полтора часа в Новороссийске выпала месячная норма осадков

По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продлятся до понедельника, 23 июля, передает «НьюИнформ».

городе Новороссийск Краснодарского края за полтора часа выпала месячная норма осадков. Об этом говорится в заявлении администрации.

По словам Игоря Васильева, руководителя управления по ЧС Новороссийска, за 1 час и 20 минут на улицы города выпало большое количество воды, объем которой сопоставим с уровнем месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что проливные дожди в регионе продлятся до 23 июля.

Такое количество воды привело к тому, что центральная часть города была частично затоплена. В результате движение транспорта оказалось практически парализовано. Спасатели эвакуировали порядка 10 легковых автомобилей, информации о пострадавших не поступало.

К настоящему моменту, отмечается в заявлении, большая часть воды сошла. Сейчас специалисты производят оценку ущерба.