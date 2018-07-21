В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков 

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Месячная норма осадков менее чем за полтора часа выпала в субботу в Новороссийске, спасатели эвакуировали с улиц около десяти легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города.
"За 1 час 20 минут ливня в Новороссийске выпала месячная норма осадков В результате центр города был практически парализован. Застрявшие автомобили спасатели и пожарные вытаскивали и транспортировали", — привели в мэрии слова начальника управления по делам ГО и ЧС города Новороссийска Игоря Васильева.
По данным администрации Новороссийска, сейчас вода сошла, начался обход домовладений, проверяется состояние коллекторов. В ликвидации последствий стихии задействована спецтехника.
Как уточнили ТАСС в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС, дожди с грозами, местами сильным ветром, сохранятся во всех регионах Южного федерального округа, кроме Астраханской области, до понедельника включительно. В субботу подтопления городских улиц и трамвайных путей наблюдались в Краснодаре, в воскресенье ливень сильные осадки дошли до Новороссийска. По данным ЮРЦ, случаев, когда кто-либо серьезно пострадал во время ливней, в южном федеральном округе не отмечено.