В Забайкалье продолжается наводнение из-за ливней — объявлено новое штормовое предупреждение

В Агинском Бурятском округе Забайкальского края во время ливневых дождей, которые прошли накануне, пострадали 956 человек, 206 жилых домов, 269 приусадебных участков, шесть мостов и восемь дорог, сообщает пресс-служба губернатора региона. В частности, Ливни подтопили населенные пункты Амитхаша, Хойто-Ага, Таптанай.

Паводковая ситуация в Забайкальском крае остается напряженной. ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передало штормовое предупреждение на субботу, 21июля. «Местами по территории Забайкальского края в субботу ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни», — говорится в сообщении, которое цитирует

— В соседней Амурской области тоже введен режим ЧС В пятницу сообщалось о введении режима ЧС из-за паводка в Агинском и Дульдургинском районах Забайкальского края.

Особенно сложная ситуация — в селе Амитхаша, где 19 июля утром из русла вышла река Ага, подтопив, по предварительным данным, 93 жилых дома, в которых проживают 314 человек. Большинство жителей перебрались к родственникам, около 20 человек временно разместились в специально подготовленных пунктах.

Ливнями также подтоплены 15 жилых домов в другом сельском поселении на берегу реки Аги — Хойто-Ага. Комиссия проводит обходы домов и подсчитывает ущерб.

В связи с сильными ливнями и вызванным ими паводком с 9 июля в крае действует режим ЧС.

Ситуация находится под контролем местных властей, они заверяют, что угрозы для жизни людей нет. Глава края Наталья Жданова сегодня лично осмотрела затопленные территории, встретилась с пострадавшими от паводка жителями сел, провела заседание оперативного штаба и дала ряд поручений.

По ее словам, в Агинском Бурятском округе ведутся ремонтно-восстановительные работы, восстанавливается движение с теми населенными пунктами, с которыми связь прервалась из-за разрушения мостов. Будут дополнительно осмотрены и оценены те виды ремонтно-восстановительных работ, которые необходимо будет сделать.

В Амурской области тоже введен режим ЧС Администрация Благовещенска ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета в субботу из-за продолжающегося паводка и прогноза по повышению уровня воды в реках.

"На основании постановления администрации города Благовещенска от 21 июля 2018 года на территории города с 12:00 21 июля установлен режим ЧС. Управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский Центр гидрометеослужбы (ЦГМС) предупреждает, что 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра 19-24 м/сек", — сообщается на официальном сайте мэрии.

Накануне в Благовещенске начали возводить дамбу на реке Бурхановке, сообщает

Прогнозируется повышение риска возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, травмирования людей. В связи с этим власти считают необходимым исключить парковку автомобилей возле зданий и напоминают гражданам об опасности нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями, ЛЭП и под балконами.

По информации ГУ МЧС Амурской области, 21-22 июля ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 20-40 см/сутки на реке Селемдже и в нижнем течении реки Зея, с выходом воды на низкую пойму у села Белогорье Благовещенского района, в районе города Благовещенска ожидаются отметки близкие к неблагоприятному гидрологическому явлению. В результате выпавших и ожидаемых осадков имеется вероятность разлива малых рек области.

Также в ближайшие двое суток ожидается дальнейшее повышение уровней воды от села Кумара вниз по течению на 0,2-0,5 метра за сутки, с возможным достижением неблагоприятных отметок на участке Кумара — Сергеевка и выходом воды на низкую пойму у села Иннокентьевка.