Китай построит передовое спасательное судно

Пекин, 21 июля / Синьхуа / — Китайская государственная судостроительная корпорация /CSSC/ проектирует передовое спасательное судно, которое будет готово к сдаче в эксплуатацию примерно в 2021 г. Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.

Сообщается, что судно будет использоваться для проведения поисково-спасательных операций в Южно-Китайском море.

Оно будет оснащено двумя двигателями мощностью 7000 кВт и иметь водоизмещение более чем 16 тыс. метрических тонн. Длина корабля составит 133 м, а ширина — 26 м.

Спасательное судно будет способно преодолеть 30 тыс. км и находиться в плавании на протяжении 90 дней без захода в порт. При этом его крейсерская скорость составит 17,5 узлов или 32 км/ч.

Помимо этого, сообщается, что судно будет способно выполнять задачи в исключительно сложных условиях, в частности, во время тайфунов силой в 12 баллов по шкале Бофорта.

Также судно может быть использовано для буксировки поврежденных кораблей, мониторинга разливов нефти, проведения глубоководного сканирования и исследований, тушения пожаров и доставки грузов на корабли в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. -0-