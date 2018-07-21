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Китай построит передовое спасательное судно
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Китай построит передовое спасательное судно 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская государственная судостроительная корпорация /CSSC/ проектирует передовое спасательное судно, которое будет готово к сдаче в эксплуатацию примерно в 2021 г. Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.
Сообщается, что судно будет использоваться для проведения поисково-спасательных операций в Южно-Китайском море.
Оно будет оснащено двумя двигателями мощностью 7000 кВт и иметь водоизмещение более чем 16 тыс. метрических тонн. Длина корабля составит 133 м, а ширина — 26 м.
Спасательное судно будет способно преодолеть 30 тыс. км и находиться в плавании на протяжении 90 дней без захода в порт. При этом его крейсерская скорость составит 17,5 узлов или 32 км/ч.
Помимо этого, сообщается, что судно будет способно выполнять задачи в исключительно сложных условиях, в частности, во время тайфунов силой в 12 баллов по шкале Бофорта.
Также судно может быть использовано для буксировки поврежденных кораблей, мониторинга разливов нефти, проведения глубоководного сканирования и исследований, тушения пожаров и доставки грузов на корабли в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. -0-
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