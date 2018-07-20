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Дорога в Мурманской области в сторону Финляндии и КПП закрыты из-за лесных пожаров
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Дорога в Мурманской области в сторону Финляндии и КПП закрыты из-за лесных пожаров 

Авторадио 1 час назад
Движение по автодороге «Кола-Лотта» в Мурманской области в районе международного автомобильного пункта пропуска «Лотта» и сам пункт на границе с Финляндией закрыты. Причина — сильные лесные пожары. На Кольском полуострове уже примерно неделю держится аномально высокая температура выше 30 градусов. Из-за этого появляются всё новые очаги возгораний, пишет РИА Новости. Сейчас горит уже почти 2 тысячи гектаров леса. На всей территории региона установлен высокий (пятый) уровень пожарной опасности. Власти запросили помощь у северных регионов.
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