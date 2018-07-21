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В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов
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В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу, 21 июля, задержали или отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В Домодедово задержано девять рейсов, в Шереметьево — восемь, во Внуково — семь. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет, сообщает Агентство «Москва».
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 июля. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.
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