В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов 

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу, 21 июля, задержали или отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В Домодедово задержано девять рейсов, в Шереметьево — восемь, во Внуково — семь. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет, сообщает Агентство «Москва».
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 июля. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.