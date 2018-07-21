В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов

Домодедово и В московских аэропортах Внуково Шереметьево в субботу, 21 июля, задержали или отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». В Домодедово задержано девять рейсов, в Шереметьево — восемь, во Внуково — семь. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет, сообщает Агентство «Москва» Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 июля. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.