В Бузулуке сильный ливень затопил улицы города

Мощный ураган прошел в Оренбургской области в Бузулуке вечером пятницы, 20 июля. Фотографии и видео стихии местные жители публикуют в социальных сетях.

Сильный дождь с ветром привел к тому, что некоторые улицы Бузулука оказались затопленными. По словам очевидцев, центр города превратился в большое озеро. Люди ходили по колено в воде.

В некоторых районах Бузулука прошел град. Судя, по опубликованным фотографиям, ледяные частицы достигали размеров 2-3 см.

Кроме того, сообщалось о поваленных деревьях.

Стихия также стала причиной возникновения пожара. Возгорание произошло в доме по улице Ленина. По словам очевидцев, в здание попала молния. Уточняется, что жертв и пострадавших нет: все жильцы успели выбежать из помещения. Официальных комментариев по пожару пока не поступало.

Об усилении ветра и ливнях предупреждало региональное управление МЧС . По данным областного Гидромецентра, местами по области прогнозировались порывы ветра до 18-23 м/с.

Напомним, сильные ливни прошли на территории Оренбургской области в среду, 18 июля. Тогда большое количество осадков фиксировался в нескольких муниципалитетах. Наибольший удар стихии пришелся на Шарлыкский район. Там в селе Зеркло в результате стихийного наводнения погибли два человека.