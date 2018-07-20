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В Бузулуке сильный ливень затопил улицы города
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В Бузулуке сильный ливень затопил улицы города 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Мощный ураган прошел в Оренбургской области в Бузулуке вечером пятницы, 20 июля. Фотографии и видео стихии местные жители публикуют в социальных сетях.
Сильный дождь с ветром привел к тому, что некоторые улицы Бузулука оказались затопленными. По словам очевидцев, центр города превратился в большое озеро. Люди ходили по колено в воде.
В некоторых районах Бузулука прошел град. Судя, по опубликованным фотографиям, ледяные частицы достигали размеров 2-3 см.
Кроме того, сообщалось о поваленных деревьях.
Стихия также стала причиной возникновения пожара. Возгорание произошло в доме по улице Ленина. По словам очевидцев, в здание попала молния. Уточняется, что жертв и пострадавших нет: все жильцы успели выбежать из помещения. Официальных комментариев по пожару пока не поступало.
Об усилении ветра и ливнях предупреждало региональное управление МЧС. По данным областного Гидромецентра, местами по области прогнозировались порывы ветра до 18-23 м/с.
Напомним, сильные ливни прошли на территории Оренбургской области в среду, 18 июля. Тогда большое количество осадков фиксировался в нескольких муниципалитетах. Наибольший удар стихии пришелся на Шарлыкский район. Там в селе Зеркло в результате стихийного наводнения погибли два человека.
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