Капитан затонувшей в США лодки дал пассажирам неправильный совет

Капитан прогулочного судна, затонувшего на озере в США , сказал пассажирам, что надевать спасательные жилеты не нужно, так как они не понадобятся. Об этом телеканалу Fox рассказала одна из пассажирок, которой удалось спастись.

Женщина потерялв в трагедии девять своих родственников. «У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое выжили — я и мой племянник. Я потеряла всех своих детей», — цитирует ТАСС Тиу Коулмэн. Напомним, прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок . Причиной стал сильный ветер и шторм.

В результате трагедии погибли 17 человек. Всего на борту был 31 человек, в том числе несовершеннолетние.