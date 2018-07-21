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Капитан затонувшей в США лодки дал пассажирам неправильный совет
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Капитан затонувшей в США лодки дал пассажирам неправильный совет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Капитан прогулочного судна, затонувшего на озере в США, сказал пассажирам, что надевать спасательные жилеты не нужно, так как они не понадобятся. Об этом телеканалу Fox рассказала одна из пассажирок, которой удалось спастись.
Женщина потерялв в трагедии девять своих родственников. «У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое выжили — я и мой племянник. Я потеряла всех своих детей», — цитирует ТАСС Тиу Коулмэн. Напомним, прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок. Причиной стал сильный ветер и шторм.
В результате трагедии погибли 17 человек. Всего на борту был 31 человек, в том числе несовершеннолетние.
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