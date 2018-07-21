Аэропорт Шереметьево станет транзитным пунктом на время Универсиады-2019

Аэропорт Шереметьево поможет гостям и участникам Универсиады добраться до Красноярска . Соглашение о сотрудничестве было заключено в середине июля, сообщили в пресс-службе правительства края.

Согласно договору, Шереметьево обеспечит перелет всех пассажиров, направ­ляющихся на Универсиаду в Красноярск. Специально для этого в аэропорте сделают отдельные стойки регистрации и коридоры паспортного и таможенного контроля. Помощь в организации этих услуг международный аэропорт Шереметьево будет оказывать на безвозмездной основе. Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.