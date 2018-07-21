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Аэропорт Шереметьево станет транзитным пунктом на время Универсиады-2019
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Аэропорт Шереметьево станет транзитным пунктом на время Универсиады-2019 

АиФ Красноярск 21 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Аэропорт Шереметьево поможет гостям и участникам Универсиады добраться до Красноярска. Соглашение о сотрудничестве было заключено в середине июля, сообщили в пресс-службе правительства края.
Согласно договору, Шереметьево обеспечит перелет всех пассажиров, направ­ляющихся на Универсиаду в Красноярск. Специально для этого в аэропорте сделают отдельные стойки регистрации и коридоры паспортного и таможенного контроля. Помощь в организации этих услуг международный аэропорт Шереметьево будет оказывать на безвозмездной основе. Напомним, Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
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