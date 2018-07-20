В Тыве из берегов вышла речка Чадан

Из-за сильных дождей в Республике Тыва из берегов вышла речка Чадан. В результате участники проходившего в регионе фестиваля «Устуу-Хурээ» оказались отрезаны от «большой земли», сообщает телеканал «360».

Отмечается, что река поднялась примерно на полтора метра. МЧС уже объявило массовую эвакуацию, однако некоторые участники фестиваля уехать не смогли.

С утра пятницы ситуация ухудшилась, вода поднялась ещё больше и подмыла мост. Сейчас сотрудники спасательных служб пытаются решить проблему и помочь людям вернуться в город.