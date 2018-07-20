Ещё
В Тыве из берегов вышла речка Чадан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

В Тыве из берегов вышла речка Чадан 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Из-за сильных дождей в Республике Тыва из берегов вышла речка Чадан. В результате участники проходившего в регионе фестиваля «Устуу-Хурээ» оказались отрезаны от «большой земли», сообщает телеканал «360».
Отмечается, что река поднялась примерно на полтора метра. МЧС уже объявило массовую эвакуацию, однако некоторые участники фестиваля уехать не смогли.
С утра пятницы ситуация ухудшилась, вода поднялась ещё больше и подмыла мост. Сейчас сотрудники спасательных служб пытаются решить проблему и помочь людям вернуться в город.
Ранее сообщалось, что из берегов также вышла река Баргузин, протекающая в Бурятии.
Парламентская газета: последние новости
В автосервисе на северо-западе Москвы произошел пожар, есть пострадавшие В Краснодаре затопило аэропорт и торговый центр Аномальная жара привела к гибели яровых в одном из районов Кубани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры67
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста178
Фото кабинета Медведева удивило россиян59
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе214
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение