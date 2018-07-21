Ливни и сильный ветер продолжат в воскресенье атаковать Петербург

Ливни и порывистый ветер со скоростью до 15 метров секунду накроют Санкт-Петербург в ночь на воскресенье. Об этом предупреждает региональный МЧС

Спасатели просят гостей и жителей Северной столицы быть бдительными и воздержаться от выезда из дома во время неблагоприятных погодных условий. МЧС напоминает, что движение на автомобиле во время сильного дождя может быть особо опасным. Если вас застала непогода, то необходимо остановиться и включить аварийные огни. Также необходимо находиться на безопасном расстоянии от слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

В целом температура воздуха сохранится днем на уровне 26 градусов тепла, ночью опустится до 18.