Пожар в Подольске на площади 1 тыс. кв. метров локализован 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пожар площадью 1 тыс. кв. метров в строении в Подольске локализован, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС по Москве.
"В 13:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Малое Толбино. В 14:19 — локализация на площади 1000 кв. метров", — сообщили в главке.
В МЧС добавили, что в тушении пожара принимают участие 58 человек, включая 20 сотрудников МЧС, и 16 единиц техники.