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Площадь пожара в Мурманской области достигла 500 га
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Площадь пожара в Мурманской области достигла 500 га 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Мурманской области лесной пожар на границе с Финляндией распространился на 500 га, общая площадь действующих возгораний, которых уже около 17, составляет почти 2 тысячи га, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на МЧС. Еще 300 га лесных массивов охвачены пожаром в Кандалакшском районе. Поскольку Мурманская авиационная база охраны лесов не справляется со стихией, ей на помощь был отправлен вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС с экипажем из четырех человек. В области долгое время стоит жаркая погода и отсутствуют осадки, из-за чего площадь лесных пожаров продолжает расти.
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