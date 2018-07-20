Площадь пожара в Мурманской области достигла 500 га 

В Мурманской области лесной пожар на границе с Финляндией распространился на 500 га, общая площадь действующих возгораний, которых уже около 17, составляет почти 2 тысячи га, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на МЧС. Еще 300 га лесных массивов охвачены пожаром в Кандалакшском районе. Поскольку Мурманская авиационная база охраны лесов не справляется со стихией, ей на помощь был отправлен вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС с экипажем из четырех человек. В области долгое время стоит жаркая погода и отсутствуют осадки, из-за чего площадь лесных пожаров продолжает расти.