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Температура воздуха в Токио превысила 40 градусов впервые за всю историю наблюдений
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Температура воздуха в Токио превысила 40 градусов впервые за всю историю наблюдений 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в японской столичной префектуре Токио в понедельник превысила 40 градусов по Цельсию, что стало рекордно высоким показателем за всю историю наблюдений.
Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Рекорд был зафиксирован в городе Оме в горном районе на западе столичной префектуры. Столбик термометра днем там достиг 40,8 градуса по Цельсию.
Между тем в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама температура поднялась до 41,1 градуса. Это стало абсолютным температурным рекордом в Японии за все время ведения статистики. По данным метеорологического управления, в 148 из 927 точек наблюдения по всей стране в понедельник была зафиксирована дневная температура выше 35 градусов.
Из-за жары в Японии к настоящему времени погибли более 20 человек, еще несколько десятков тысяч были госпитализированы. Большинство пострадавших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.
В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.
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