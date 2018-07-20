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В Ростове после ливня затопило Западный микрорайон
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В Ростове после ливня затопило Западный микрорайон 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Один из районов донской столицы оказался под водой. Часть Западного буквально затопило после ливня. Об этом в социальных сетях сообщил житель Левенцовки и опубликовал видео. — На Западном прошёл дождь, по Левенцовке потекли реки, — подписал публикацию автор ролика.
Видео: Ростов Главный/ vk.com  Некоторые пользователи в комментариях предположили, что вода осталась на проезжей части из-за отсутствия ливневой канализации. — Водоотведение? Не, не слышали, — написал Никита Понеделко. Спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня в Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквальный ветер. За июль это уже не первое наводнение в Западном микрорайоне. Ранее затопило улицу 2-ю Краснодарскую рядом с библиотекой им. Герцена. Правда, тогда причиной потопа стал вовсе не ливень, а коммунальная авария. — Вода идёт прямо из-под асфальта, ждём очередной провал, — рассказала очевидец произошедшего Виктория Сиденко.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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