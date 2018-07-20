В Ростове после ливня затопило Западный микрорайон

Один из районов донской столицы оказался под водой. Часть Западного буквально затопило после ливня. Об этом в социальных сетях сообщил житель Левенцовки и опубликовал видео. — На Западном прошёл дождь, по Левенцовке потекли реки, — подписал публикацию автор ролика.