В Ростове после ливня затопило Западный микрорайон 

Один из районов донской столицы оказался под водой. Часть Западного буквально затопило после ливня. Об этом в социальных сетях сообщил житель Левенцовки и опубликовал видео. — На Западном прошёл дождь, по Левенцовке потекли реки, — подписал публикацию автор ролика.
Видео: Ростов Главный/ vk.com Некоторые пользователи в комментариях предположили, что вода осталась на проезжей части из-за отсутствия ливневой канализации. — Водоотведение? Не, не слышали, — написал Никита Понеделко. Спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня в Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквальный ветер. За июль это уже не первое наводнение в Западном микрорайоне. Ранее затопило улицу 2-ю Краснодарскую рядом с библиотекой им. Герцена. Правда, тогда причиной потопа стал вовсе не ливень, а коммунальная авария. — Вода идёт прямо из-под асфальта, ждём очередной провал, — рассказала очевидец произошедшего Виктория Сиденко.