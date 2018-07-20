Ещё
Пожарные спасли девять человек из горевшего дома в Кургане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасли девять человек из горевшего дома в Кургане 

ТАСС 46 минут назад
Фото: 45.ru
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли девять человек, в том числе двух детей и пожилую женщину, из пятиэтажного жилого дома в Кургане, где в одной из квартир произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
"Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане поступило вечером 19 июля.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения начали эвакуацию жильцов дома. Трое граждан, из них двое малолетних детей и девушка, были эвакуированы через окно. При помощи масок были спасены еще шесть человек, в том числе 87-летняя женщина, неспособная самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.
Пожар площадью 20 квадратных метров получилось потушить за 20 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 12 человек и пять единиц техники. «Причина пожара в настоящее время устанавливается, предварительно ею явился поджог», — отмечается в сообщении МЧС.
ТАСС: последние новости
Отряд спасателей направлен к месту фестиваля живой музыки в Туве из-за проливных дождей В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 125 человек Дорога, связывающая запад Тувы с Хакасией, перекрыта из-за подтопления и оползня
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России382
Опубликована запись пытки в российской колонии107
Умерла жена Высоцкого48
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец7
Путин предложил референдум в Донбассе1205
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение