Пожарные спасли девять человек из горевшего дома в Кургане 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли девять человек, в том числе двух детей и пожилую женщину, из пятиэтажного жилого дома в Кургане, где в одной из квартир произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
"Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане поступило вечером 19 июля.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения начали эвакуацию жильцов дома. Трое граждан, из них двое малолетних детей и девушка, были эвакуированы через окно. При помощи масок были спасены еще шесть человек, в том числе 87-летняя женщина, неспособная самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.
Пожар площадью 20 квадратных метров получилось потушить за 20 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 12 человек и пять единиц техники. «Причина пожара в настоящее время устанавливается, предварительно ею явился поджог», — отмечается в сообщении МЧС.