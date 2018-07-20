Пожарные спасли девять человек из горевшего дома в Кургане

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Пожарные спасли девять человек, в том числе двух детей и пожилую женщину, из пятиэтажного жилого дома в Кургане , где в одной из квартир произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

"Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане поступило вечером 19 июля.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения начали эвакуацию жильцов дома. Трое граждан, из них двое малолетних детей и девушка, были эвакуированы через окно. При помощи масок были спасены еще шесть человек, в том числе 87-летняя женщина, неспособная самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.